Актриса Цветаева попала под бомбежку в Израиле

Актриса Анастасия Цветаева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о ракетной атаке Ирана на Израиль.

Цветаева рассказала, что сидит с сыном Акивой в бомбоубежищной комнате. Больше никого в доме нет. Актриса опубликовала ролик, в котором слышны сирены на фоне.

«Эстер (дочь артистки. – «Газета.Ru») у подруги, муж на автобусе очень медленно едет домой. Кузя (сын актрисы) в самом безопасном месте – на юге страны, у границ сектора Газа. Иран атаковал Израиль баллистикой. Это уже моя вторая сирена за день», — отметила актриса.

В ноябре 2023 года Цветаева проводила сына Кузьму в армию Израиля. Артистка уточнила, что сын отправился не в боевые войска. Она призналась, что у нее дрожат руки. Актриса уточнила, что гордится своим ребенком.

Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

2 октября 2024 года ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны. Бойцы сопротивления на рассвете столкнулись с силами израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой.