У бросившего младенца в сугроб блогера нашли долг перед налоговой

Блогер Сергей Косенко задолжал налоговой более 303 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Косенко стал скандально известен широкой аудитории после того, как он выложил ролик, на котором кинул маленького ребенка в сугроб. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также в ведомстве заявляли, что проверят блогера на предмет соблюдения налогового законодательства. Сам Косенко после этого приносил извинения, а его адвокат говорил, что видео снималось с использованием куклы-манекена.

«По данным на 30 сентября, задолженность Косенко составляет 303 270 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Также за компанией «Продюсерский центр Сергея Косенко» в 2024 году числилась налоговая задолженность более чем на 3 млн рублей.

Напомним, что сейчас Косенко находится за рубежом. В сентябре на него составляли протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. Если блогера признают виновным, то он мо