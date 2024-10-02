Telegram-канал SHOT утверждает, что певица Алла Пугачева, комик Максим Галкин*, телеведущий Михаил Шац*, актер Анатолий Белый* и другие российские знаменитости покинули Израиль на фоне конфликтов страны с «Хезболлой» и Ираном. По данным канала, Галкин* убрал Израиль из своего гастрольного тура.

По данным SHOT, как только на Ближнем Востоке началось обострение, Галкин* и Пугачева улетели на Кипр. На этой неделе они отправятся в Европу, а оттуда улетят в США, где живет дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, утверждает Telegram-канал.

Организаторы выступлений российских артистов сообщили SHOT, что они «готовятся к отмене» осенних спектаклей Белого* и Шаца*. По данным канала, Шац* находится в Калифорнии.

В ночь на 1 октября Израиль нанес первый удар по лагерю беженцев в Ливане с октября прошлого года. Жертвами удара стали как минимум пять человек. Перед этим израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру движения «Хезболла».

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Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только военные базы.

В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены и произошли лишь единичные попадания. Израиль пообещал дать «заметный и болезненный» ответ на удар Ирана.

*признаны иноагентами в России.