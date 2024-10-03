Парикмахер объяснила, почему у Киркорова появилась залысина

Эстрадный певец Филипп Киркоров обожает менять свой образ. За последние несколько лет исполнитель хита «Полетели» появлялся на глазах публики с разными оттенками волос. Артист был как темненьким, так и светленьким. А это, между прочим, может негативным образом отразиться на качестве его шевелюры. Про последствия частых окрашиваний рассказали в издании «Страсти». Журналисты обсудили залысины Киркорова с парикмахером-модельером Натальей Нетунаевой.

По словам эксперта, светлый цвет требует постоянного и не совсем мягкого обесцвечивания. А оно сильно разрушает кератиновую структуру волоса, делая пряди сухими, ломкими и секущимися. Киркоров часто выступает на сцене, поэтому прически ему делают, вероятнее всего, с использованием большого количества стайлинга. Это еще больше травмирует волосы артиста.

«Схожий эффект имеют и естественные возрастные изменения. У большинства мужчин с возрастом наблюдается постепенное истончение волос и снижение густоты. Плюс генетическая предрасположенность к алопеции, подтверждение которой мы наблюдаем, глядя на Бедроса Киркорова», — рассказала парикмахер.

Наталья порекомендовала бы Филиппу меньше красить волосы или же перейти на более темные их оттенки. Если проблема станет значительнее, то Киркорову стоит рассмотреть вариант с качественными париками.