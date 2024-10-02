Иск против культового рэпера подадут больше 100 человек

Более 100 человек планируют подать иски против американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката музыканта.

Культового рэпера обвиняют в сексуальном насилии и эксплуатации. Большинство из этих исков будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

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Арест артиста произошел 17 сентября. Сообщалось, что сотрудники полиции вечером в понедельник ворвались в отель, где остановился Комбс, и задержали его. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. Утверждается, что музыкант «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний, защите своей репутации и сокрытию улик, указывающих на противоправные действия».

Кроме того, по словам прокуроров, P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.