Собчак описала жизнь после завершения конфликта на Украине

Телеведущая и блогер Ксения Собчак предположила в своем Telegram-канале, что после окончания конфликта на Украине «ничто не станет как прежде».

По ее мнению, разрушенные связи не восстановятся не только между русскими и украинцами, но и между русскими и русскими.

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«Были друзьями, партнерами, ездили друг к другу в гости, общались, шутили, любили, соперничали там в спорте и искусстве. А теперь все, лавочка разгромлена и прикрыта после трех лет регулярных хрустальных ночей», — отметила телеведущая.

По ее мнению, что-то восстановится спустя десятилетия, но на быстрое прощение рассчитывать не следует, в особенности, иноагентам.