Катя Лель заявила, что инопланетяне заберут людей на другие планеты

Российская певица Катя Лель заявила, что внеземные цивилизации помогут человечеству перебраться на другие планеты. Об этом сообщает Super.

По словам Лель, это случится в том случае, если человечество слишком сильно загрязнит Землю. При этом певица добавила, что перед таким «переездом» инопланетяне все же попытаются помочь человечеству очистить планету.

«Я думаю, высшие цивилизации будут делать все для того, чтобы нас сначала спасти, по возможности, в этом земном воплощении. Но если это будет уже верх загрязнения, я думаю, нас будут перемещать», — рассказала она.

Ранее Катя Лель заявила, что энергетические кураторы не подпускают к ней мужчин.