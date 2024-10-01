Директор Пугачевой ответила на вопрос о локации певицы после атаки на Израиль

Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о местонахождении певицы на фоне публикаций о масштабном ракетном ударе Ирана по Израилю, пишет Telegram-канал «Абзац».

Иранские военные во вторник, 1 октября, выпустили порядка 400 ракет по объектам на территории Израиля.

«У меня нет информации [по локации артистки]», — признала Чупракова.

Ранее сообщалось, что певица с семьёй во время посещения Израиля останавливаются в трёхэтажном особняке с панорамными окнами, большой террасой, бассейном и собственным бомбоубежищем.

У сбежавшей из России пары также есть недвижимость на Кипре и в Латвии.