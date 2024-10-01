Отара Кушанашвили прооперировали

В Москве прооперировали журналиста Отара Кушанашвили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Кушанашвили перенес операцию по удалению опухоли, которая длилась 10 часов. Согласно имеющимся данным, она прошла успешно. При этом сама операция состояла из двух частей — сначала журналисту удалили злокачественное образование в печени, а потом в кишечнике.

Напомним, что опухоль в кишечнике Кушанашвили была обнаружена летом 2024 года, когда журналист попал в реанимацию. Тогда стало известно, что Кушанашвили долгое время мучался от боли в области живота, но не обращался к врачам. В какой-то момент он все же попал в больницу — тогда врачи обнаружили у него непроходимость кишечника, а потом и опухоль.

Ранее Кушанашвили рассказал о том, почему он извинился перед певицей Катей Лель.