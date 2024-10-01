Самбурская опубликовала фото с садинами на лице

Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с садинами на лице.

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Настасья Самбурская сделала селфи во время съемок нового проекта. Ей сделали грим с садинами на лице.

«Второй день огребаю на съемках в Ярославле», — иронично написала актриса.

Актриса признавалась подписчикам, что весит 58 килограммов. По словам Самбурской, она в основном ест рыбу и овощи, приготовленные на пару, и не превышает 1500 калорий в день, а также активно занимается спортом.

Актриса родилась в 1987 году в городе Приозерске Ленинградской области. После девятого класса она пошла учиться на парикмахера в Энгельсе, а в начале 2000-х уехала в Москву. Звезда признавалась, что сбежала из дома, где ей не были рады.

В конце августа Настасья Самбурская сообщила, что выходит замуж. Артистка опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По словам знаменитости, она догадывалась, что избранник пойдет на такой шаг. Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку.