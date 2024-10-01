Певица Ярославская хотела купить квартиру в Турции

Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская призналась в беседе с lady.mail.ru, что рассматривала покупку квартиры в Турции.

Ярославская объяснила, что в тот период ее друзья приобретали там недвижимость. Поэтому она подумала о покупке собственного жилья за рубежом. Однако позже она обрадовалась, что отказалась от данного решения.

«Потом, когда начались неблагоприятные внешние обстоятельства, и я посмотрела, с каким трудом они сейчас эти квадратные метры продают и какие у них проблемы, то подумала: «Как хорошо, что я купила недвижимость в России, а не где-то еще», — поделилась исполнительница.

Коллега Ярославской по «Тутси» Наташа Ростова отметила, что тоже задумывалась о недвижимости заграницей. Однако сейчас она счастлива, что ничего не приобрела.

В 2022 году участницы группы «Тутси» Леся Ярославская, Ирина Ортман, Маша Вебер и Наташа Ростова воссоединились. Ортман объяснила, что коллеги соскучились друг по другу. Певицы записали песню, которая понравилась фанатам, что стало для них мотивацией снова начать давать концерты. Затем артистки встретились с продюсером Виктором Дробышем, который предложил им снова выступать вместе.