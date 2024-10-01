Боец ОМОНа рассказал о последних минутах жизни Талькова

Суд в Петербурге допросил Николая Шевкунова, бывшего сотрудника ОМОНа, который дежурил во дворце спорта «Юбилейный» в день убийства певца Игоря Талькова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в северной столице продолжается заочный суд над Валерием Шляфманом, директором певца. Обвиняемый свыше 30 лет скрывается в Израиле, куда уехал сразу после событий осени 1991 года.

Пост бойца был в коридоре, он должен был охранять помещение, в котором хранилось телевизионное оборудование.

«В какой-то момент дальше по коридору я увидел группу из 5-6 человек, среди них я узнал Талькова. Они говорили на повышенных тонах, можно сказать, ругались», — отметил Шевкунов.

Бывший охранник отметил, что не видел в ситуации ничего угрожающего, так как артисты постоянно конфликтовали на концертах. Он добавил, что был вынужден выйти на улицу с тем, чтобы прогнать двух фанаток, пытавшихся прорваться через служебный ход.

На улице мужчина услышал истеричные женские крики, два выстрела и сразу же вернулся в коридор.

«Я вернулся к своему посту, и на полу была куча мала. Человек пять дрались. Кто это был, я не успел разглядеть, так как кинулся их растаскивать», — признался бывший омоновец.

Шевкунов пояснил, что после потасовки снова вышел в коридор и увидел, как скорая забирает Талькова из гримерки. Он уточнил, что некоторое время врачи сообщили: певец скончался.