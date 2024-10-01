Добрынина могут не похоронить 3 октября из-за документов

Композитора Вячеслава Добрынина планируют похоронить 3 октября на кладбище в Москве. Поэт-песенник Симон Осиашвили рассказал, что это произойдет, если семья успеет оформить соответствующие документы.

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Подробности узнал Kp.ru.

«Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Если успеют все документы оформить, то 3 октября», - рассказал собеседник.

78-летний композитор скончался 1 октября. Причиной смерти назвали осложнения на фоне инсульта. У музыканта начался сбой в работе почек, врачи выявили сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.

Ранее Осиашвили говорил, что перед смертью написал с Добрыниным песню. По словам поэта, певец не собирался умирать. Он не стал скрывать, что после предыдущих инсультов композитор до конца не восстановился, «но жил и работал».