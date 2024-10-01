Стало известно, какое наследство оставил Добрынин

Названы наследники певца Вячеслава Добрынина

Стало известно, кто поделит наследство Вячеслава Добрынина

Имущество легендарного певца и композитора Вячеслава Добрынина разделят между собой его вдова Ирина и дочь Екатерина, рассказал эксперт Станислав Дроботов. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Стала известна причина смерти Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79 году жизни от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения. После него остались загородный дом в Подмосковье и квартира в Москве

По данным эксперта, вдова унаследует половину имущества, а оставшаяся часть будет разделена с дочерью умершего на равных правах, если другие наследники не откажутся от наследства.

Дроботов уточнил, что дочь от первого брака будет полноправной наследницей, тогда как бывшая супруга не имеет прав на наследство.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану...». Работал с Михаилом Боярским, Львом Лещенко, Михаилом Шуфутинским и другими звездами.