Распутина вспомнила последнюю встречу с Добрыниным

Сегодня, 1 октября, этот мир навсегда покинул талантливый российский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Народному артисту РФ было 78 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

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Многие звездные коллеги Вячеслава уже успели отдать дань уважения легендарному музыканту. Высказаться решила и певица Маша Распутина. В беседе с журналистами издания VOICE исполнительница хита «Роза чайная» вспомнила о своей последней встрече с Добрыниным. По словам артистки, они пересеклись несколько лет назад в рамках съемок одной из телепередач.

Маша уже тогда заметила, что с Вячеславом что-то не так. Композитор с трудом мог самостоятельно передвигаться по площадке. Распутина постеснялась задавать неудобные вопросы, поэтому просто пожелала артисту беречь себя.