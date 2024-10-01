Распутина вспомнила последнюю встречу с Добрыниным

Распутина о последней встрече с Добрыниным: «Он не мог сам сесть и встать»
Сегодня, 1 октября, этот мир навсегда покинул талантливый российский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Народному артисту РФ было 78 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Многие звездные коллеги Вячеслава уже успели отдать дань уважения легендарному музыканту. Высказаться решила и певица Маша Распутина. В беседе с журналистами издания VOICE исполнительница хита «Роза чайная» вспомнила о своей последней встрече с Добрыниным. По словам артистки, они пересеклись несколько лет назад в рамках съемок одной из телепередач.
Маша уже тогда заметила, что с Вячеславом что-то не так. Композитор с трудом мог самостоятельно передвигаться по площадке. Распутина постеснялась задавать неудобные вопросы, поэтому просто пожелала артисту беречь себя.
«Он уже был больной, его под руки уводили и приводили. Он не мог сам сесть и встать. Заведомо было видно, что он уже не жилец, что время идет… Я ему сказала: „Слава, береги себя!“. А он, пока его придерживали под руки, ответил: „Мне надо начать задумываться о вечном“», — поделилась 60-летняя Маша Распутина.