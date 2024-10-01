Названа дата и место похорон Вячеслава Добрынина

Народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище.

Там же состоится прощание, сообщили ТАСС в окружении артиста.

"Прощание с Вячеславом Григорьевичем запланировано на 4 октября в похоронном доме Троекурово. Захоронение - на Троекуровском кладбище в этот же день", - сказал собеседник агентства.

Ранее в РБК со ссылкой на жену артиста Ирину Добрынину сообщили, что Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Его концертный директор Сергей Карпов в беседе с ТАСС подтвердил это. Причина не называется.