Певица Зарубина назвала смерть Добрынина «странной»

Певица Ольга Зарубина заявила, что ее шокировала смерть композитора Вячеслава Добрынина, так как он вел здоровый образ жизни и следил за своим состоянием. Об этом певица рассказала «Московскому комсомольцу».

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-му году жизни. СМИ сообщали, что в конце сентября он попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

«Я вообще в шоке, честно говоря, нахожусь. Для меня смерть Славы выглядит очень странной. Потому что он всегда ухаживал за собой, следил за своим организмом», - так Зарубина прокомментировала смерть музыканта.

По ее словам, Добрынин ходил на массажи, правильно питался и соблюдал режим. Певица подчеркнула, что мало кто из артистов так же заботился о своем здоровье.

«Мы все были уверены, что при таком подходе он будет жить очень и очень долго», - подчеркнула Зарубина.

Также певица назвала Добрынина своим крестным отцом. Она отметила, что именно он «вывел ее на сцену» и написал музыку к песням «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет», ставшим хитами.