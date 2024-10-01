Композитор Вячеслав Добрынин начал работу над новой песней со своим другом — поэтом Симоном Осиашвили, но не успел ее закончить. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает сам поэт.

— Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что, наверное, это будет последняя песня в его жизни, — рассказал нам Осиашвили. Поэт уточнил, что в одиночку он не закончит песню.

Симон Осиашвили и Вячеслав Добрынин вместе написали хит «Не сыпь мне соль на рану». Премьера песни состоялась в 1989 году. Среди других хитов, написанных поэтом и композитором в соавторстве, — «Бабушки-старушки», «За милых дам», «Колодец», «Спасатель» и «Капля в море», передает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, причиной смерти композитора стал очередной инсульт.

Добрынин был автором хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Композитор также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко.

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Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Окончил московскую школу № 5, а позже поступил в Московский государственный университет, который окончил в 1970 году по специальности «история искусств». Он дебютировал как композитор в 1970 году.