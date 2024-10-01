Певец и композитор Вячеслав Добрынин в последний месяц жизни не вставал с постели и ушел в окружении родных, которые были рядом с ним до конца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

26 сентября стало известно о госпитализации Вячеслава Добрынина в Москве. Артист был в тяжелом состоянии, врачи не давали никаких прогнозов.

Изначально композитор попал в больницу с подозрением на очередной инсульт. По данным канала, состояние артиста ухудшилось еще в начале сентября, он не вставал с постели.

При этом у Добрынина уже была инвалидность после двух перенесенных инсультов, и семья занималась его лечением. Композитор, являющийся автором хитов «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», умер сегодня в больнице в 11 утра.

За всю карьеру он написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

Скончался Вячеслав Добрынин

Ранее жена Вячеслава Добрынина рассказала, что певец и композитор прекратил выступать после того, как у него начались серьезные проблемы со здоровьем.