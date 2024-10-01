Стали известны подробности о последних месяцах жизни Добрынина

Музыкант Вячеслав Добрынин в последний месяц жизни уже не вставал с постели. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что семья артиста находилась рядом с ним до последних минут его жизни. Родственники занимались его лечением и поддержанием жизнедеятельности. Добрынин умер 1 октября в 11:00 по московскому времени в московской больнице, следует из сообщения в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной его смерти стал очередной инсульт.

Скончался Вячеслав Добрынин

Он был автором хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко.