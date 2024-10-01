Актриса Синицына отреагировала на слухи о романе с Бондарчуком

Бывшая возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Бондарчуком
Бывшая возлюбленная российского актера театра и кино Павла Табакова актриса Софья Синицына отреагировала на слухи о романе с режиссером Федором Бондарчуком.
Ее цитирует Woman Hit.
«Это неправда. Не комментирую», — заявила артистка.
Ранее в СМИ появились сообщения, что кинематографист расстался со своей женой Паулиной Андреевой. 57-летний Бондарчук и 35-летняя Андреева поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана, которому сейчас три года.
В августе 2020 года Софья Синицына родила от Павла Табакова дочь.