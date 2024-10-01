Журналист Александр Невзоров* на концерте в Брайтон-Бич в Нью-Йорке отрекся от Санкт-Петербурга и скандировал украинские националистические лозунги. Как сообщает Telegram-канал Mash, он признался, что полученный им украинский паспорт стал для него «орденом».

Стоимость билета на шоу журналиста составляла в среднем 110 долларов (около 10 тысяч рублей). Ожидалось, что на концерте будет по меньшей мере 1300 человек, однако пришли лишь 900, большинство из которых— украинцы. Зрителей предупреждали, что снимать выступление нельзя, однако следила за этим лишь одна охранница.

В ходе выступления Невзоров стал хвалиться украинским паспортом, оскорблял российские власти, президента и родной Санкт-Петербург. Город он назвал «оскверненным местом», заявив, что больше никогда в него не вернется. При этом на вопрос из зала о русском языке, на котором все еще разговаривает журналист, он отшутился. По его словам, это не собственность России и скоро «отойдет в область мифов».

Напомним, что в марте 2022 года Невзоров уехал из России. 3 мая того же года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Невзорову* и его жене Лидии украинского гражданства «за выдающиеся заслуги перед страной». В 2023 году Басманный суд Москвы признал журналиста виновным в дискредитации российских войск, назначив ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом