Дочь Марии Шукшиной обвинила мать в побоях

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна объяснила свое увлечение бодибилдингом тем, что мать ее сильно била в детстве. Об этом женщина рассказала на шоу «Звезды сошлись».

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По словам Анны, артистка применяла к ней физическую силу из-за уроков. От ударов матери, вспомнила Шукшина-младшая, у нее иногда начиналось кровотечение из носа. Однажды Анну даже показывали врачам, поскольку кровотечение не прекращалось на протяжении долгого времени.

Анна Шукшина отметила, что с сыновьями мать вела себя иначе: никогда не била и даже давала деньги на карманные расходы. Женщина отказалась от попыток примирения с матерью, поскольку та «не понимает и не принимает ее».

«Все, мамы для меня нет. Это очень больно», — подытожила Анна.

Дочь артистки Марии Шукшиной работает фитнес-тренером. В интервью она признавалась, что получает в месяц 30 тысяч рублей, а персональная тренировка с ней стоит от 1500 до 2500 рублей за час. Свою просторную квартиру с хорошим ремонтом в Красногорске спортсменка сдает за 55 тысяч рублей и снимает другую, за 30 тысяч рублей. На разницу в стоимости аренды и тренерскую зарплату Анна живет и растит девятилетнего сына Вячеслава.