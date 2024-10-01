Фронтмен «АукцЫона» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша вспомнил, что в 1996 году проходил реабилитацию в США из-за алкоголизма.

Своей историей музыкант поделился в беседе с aif.ru.

«Алкоголизм, к сожалению, неизлечим. Не употребляю алкоголь уже двадцать восемь лет и помогаю людям справиться с этой проблемой», — подчеркнул он.

Гаркуша пояснил, что вылечить алкоголизм невозможно, поскольку нельзя человека просто «зашить». По словам музыканта, прежде у человека должно «что-то щелкнуть» — он должен понять, что сам не хочет больше употреблять алкоголь. Артист назвал везунчиками тех, у кого «щелкнуло».

14 августа 2023 года певица МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости. Исполнительница сравнила практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек выпивает, когда навалилось много проблем, чтобы забыть о них до завтрашнего дня. При этом, заявила МакSим, вскоре эта отложенная проблема становится только больше. К тому же постепенно от страдающего алкозависимостью уходят близкие, начинаются проблемы на работе и другое.

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