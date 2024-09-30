На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении блогера Сергей Косенко, который ранее снял видео, где бросает младенца в сугроб, за пропаганду наркотических средств в интернете. Об этом сообщает «РИА Новости».

© соцсети

Отмечается, что Косенко грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Напомним, что блогер находится за рубежом. В начале 2024 года он разместил у себя в социальных сетях, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. На этом фоне против Косенко было возбуждено уголовное дело. Позже блогер извинился за видео, заявив, что оно было создано с помощью искусственного интеллекта и монтажа, он бросал в снег куклу-манекен, а не реального ребенка.