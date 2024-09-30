Обвиняемый в торговле людьми рэпер Пи Дидди устроил голодовку

Он боится быть отравленным-

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Обвиняемый в изнасилованиях и торговле людьми рэпер Пи Дидди устроил голодовку в тюрьме. Он отказался от еды из-за опасений за свою жизнь — исполнитель боится, что его отравят недоброжелатели. Об этом пишет News Nation со ссылкой на слова правозащитника Ларри Левина. Собеседник издания не исключает, что музыканта попытаются устранить лица, причастные к преступлениям, в которых его обвиняют.

«Сотрудники тюрем мало зарабатывают. Если кто-то отравит еду, это спровоцирует у него сердечный приступ, и никто ничего не узнает», — предостерег Левин.

Шона Комбса (настоящее имя рэпера) обвиняют в многочисленных изнасилованиях, торговле людьми и организации секс-вечеринок. Артист должен предстать перед судом в начале октября. Свою вину Пи Дидди не признает. Он просил правоохранителей об освобождении под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отклонил ходатайство адвокатов. Причиной стали опасения, что рэпер скроется от правосудия. Комбса поместили под особый контроль в тюрьме. Это необходимо, чтобы музыкант не смог навредить себе.