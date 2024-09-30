Анна Семенович раскрыла подробности своей свадьбы

Певица Анна Семенович, которая сейчас находится в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером, раскрыла подробности их предстоящей свадьбы. Ее слова передает издание ura.ru.

Как сообщила радостная певица, поклонникам осталось ждать церемонии бракосочетания совсем недолго.

«Свадьба у нас будет уже очень скоро, в 2025-м году. На свадьбе будут присутствовать только самые близкие. Пока не знаем, где пройдет торжество, но будет драйвово, уж мы постараемся!» — заявила Семенович.

Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Анны за ее выступления.