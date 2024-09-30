Волочкова рассталась с единственным любимым из-за матери

Скандальная балерина Анастасия Волочкова часто рассказывает о своих многочисленных романах. Несмотря на большое количество любовников, замужем прима ни разу не была. Волочкова признается, в ее жизни лишь однажды была большая любовь – бизнесмен Сулейман Керимов. Почему пара рассталась и кого винит в разрыве балерина, расскажем в статье.

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Анастасия привыкла не скрывать личную жизнь и публикует в социальных сетях снимки с избранниками. При этом, они часто сменяются: общественность уже не следит за переменами в личной жизни Волочковой. Фанаты привыкли – балерина любвеобильна, поэтому идет за чувствами и не боится вступать в новые отношения.

Однако Волочкова признает, все эти мимолетные романы – пустота. В ее жизни лишь раз была большая любовь, ее сердце смог покорить бизнесмен Сулейман Керимов. Прима души не чаяла в избраннике, хотела выйти за него замуж и даже планировала родить ребенка. Но мечты Анастасии не сбылись, их яркий и эмоциональный роман закончился.

Кто же такой Сулейман Керимов?

Сулейман Керимов – бизнесмен, долгое время входил в топ-30 самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Будущий миллиардер родился в Дербенте в обычной семье. Отец мужчины был милиционером, а мама – бухгалтером.

В детстве Сулейман был увлечен математикой, мальчишку тянуло к точным наукам. Несмотря на погруженность в учебу, Керимов успевал заниматься спортом, он увлекался дзюдо и даже становился чемпионом на соревнованиях различных уровней.

После окончания школы молодой человек стал студентом строительного факультета Дагестанского политехнического института, но вскоре перевелся на экономический факультет.

Первым местом работы парня стал оборонный завод «Эльтав». Его карьера быстро пошла в гору – он начинал с должности экономиста, но уже через несколько месяцев занял пост ассистента директора по экономическим вопросам.

Во время студенчества Сулейман познакомился с девушкой по имени Фируза, которая стала его супругой. Бизнесмен уверяет, его брак был создан по любви, за годы совместной жизни они трижды стали родителями.

Вскоре Керимов стал заниматься предпринимательством. Благодаря своим знаниям, находчивости и аналитическому складу ума Сулейман смог стать одним из самых успешных российских бизнесменов. Состояние мужчины оценивается в 10,7 миллиарда долларов.

Любовь с Анастасией Волочковой

Роман бизнесмена и балерины долгое время был скрыт от глаз общественности. Керимов всегда питал слабость к красивым женщинам. Одной из его фавориток некоторое время была певица Наталья Ветлицкая.

Мужчина даже не скрывал свои отношения с артисткой, они открыто посещали светские мероприятия. Бизнесмен решил завершить эти отношения красиво и подарил на прощание бывшей возлюбленной квартиру в Париже. Но от «презента» Ветлицкая отказалась и уехала в Испанию, где живет уже больше 20 лет.

Волочкова также стала одной из любимых женщин Керимова. Сулейман приходил в восторг от внешности молодой Анастасии и посещал постановки с ее участием.

По словам балерины они были вместе порядка трех лет. Впервые они увиделись на очередном банкете в Большом театре, бизнесмен не стал медлить и уже вскоре балерина летала на частном самолете к нему на свидания.

Анастасия признается, у них с Керимовым были сильные чувства. Вскоре пара приобрела отдельные телефоны, чтобы постоянно оставаться на связи. Спустя годы Волочкова призналась, что до сих пор любит миллиардера, таких чувств она не испытывала ни к одному мужчине. Тот сотовый телефон она по-прежнему хранит.

Во время их отношений она купалась в роскоши: летала на частных самолетах, бывала на дорогих яхтах, отдыхала на лучших курортах и в самых дорогих отелях. Прима уверяет, Керимов не жалел на нее денег.

«Сулейманчик умел превращать жизнь в сказку», - признавалась балерина.

Однако Анастасия даже не догадывалась, как быстро сказка превратится в трагедию.

Почему расстались Керимов и Волочкова?

Несмотря на широкую душу Сулеймана, он, по словам Волочковой, является ревнивцем и собственником. В какой-то момент бизнесмен приставил к Анастасии охрану. Но желание Керимова подчинить ее волю балерина воспринимала как проявление чувств.

«Как он мной дорожил! Это же просто восторг. Я такая женщина, что он меня ревновал к моей собственной тени», - кокетничала Анастасия.

Виновницей в расставании с бизнесменом Волочкова считает свою мать, Тамару Владимировну. По уверению балерины, женщина всегда вмешивалась в ее личную жизнь и строила козни.

По словам Волочковой, ее мама целенаправленно настраивала их с Керимовым друг против друга.

«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна: папа ее оставил», - резко высказывалась Анастасия.

В какой-то момент Тамара Владимировна поселилась в квартире, где жили Анастасия и Сулейман. Женщина постоянно провоцировала ссоры пары и пыталась расстроить их отношения.

«Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры», - уверена Волочкова.

Бизнесмен был недоволен присутствием потенциальной тещи в их квартире и даже ругался с Анастасией из-за этого. Однако инициатором разрыва была именно Волочкова. И поводом для этого стали рассуждения о детях.

Анастасия узнала о беременности и хотела рассказать об этом Сулейману. Но в этот же вечер он, еще не зная о скором пополнении в их семье, заявил, что в случае их расставания ребенок останется с ним.

В итоге Волочкова решила уйти от любимого мужчины. После расставания Анастасия пережила еще один удар судьбы – ребенка она потеряла.

Выкидыш произошел из-за мести Керимова. По словам Анастасии, именно он организовал ее увольнение из Большого театра и огромное количество негативных статей о ней в российских СМИ. Волочкова уверяет, именно это сломало ее, она не смогла справиться с количеством негатива в свою сторону.

Знал бы тогда Керимов, что спустя годы Анастасия будет самостоятельно давать такие яркие поводы писать о себе и сможет любого победить в «черном пиаре».

Сейчас Анастасия жалеет о разрыве с миллиардером. Она уверена, Сулейман также сильно ее любил и разрушил ее карьеру от сильной обиды.

Спустя годы балерина называет его лучшим мужчиной и до сих пор признается ему в любви.