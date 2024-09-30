Болгар: Дуров, говоря о детях, просил «предъявить собак»

Блогерша Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сделала новое заявление о предпринимателе.

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Отвечая на вопрос одного из подписчиков ее страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), она заявила, что воссоединение невозможно. Общение с детьми отец якобы прервал в конце 2022 года.

«К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, «когда я ему предъявлю собак» — дословная цитата», — написала она.

На тот момент, добавила Болгар, общение отца с детьми уже было ограничено судом, и встречи были возможны в присутствии куратора. По словам Болгар, Дуров якобы ни разу не вышел на связь с кураторами, несмотря на их многочисленные попытки.

На сообщение, утверждает блогерша, она отвечать не стала.

Павел Дуров не комментировал высказывания Болгар на свой счет.

В конце июля Болгар, проживающая в Швейцарии, сообщила в соцсетях, что воспитывает троих детей Дурова и долгое время жила с ним семейной жизнью. Она пожаловалась на то, что миллиардер отказался содержать свою неофициальную семью. По ее словам, это произошло после того, как Дуров потребовал, чтобы Болгар с детьми переехала в Объединенные Арабские Эмираты. В последующие месяцы она регулярно делала заявления, в которых предъявляла бизнесмену претензии, — и даже намекала, что хочет добиться признания Telegram совместно нажитым имуществом.

Ранее Болгар заявила, что тратила только на отпуск €1 млн.