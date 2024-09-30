В сеть слили последний телефонный звонок Майкла Джексона за два часа до смерти

Сколько бы лет не прошло после смерти Майкла Джексона, а события его последних дней все еще интересны публике, ведь они окутаны тайной. В социальных сетях завирусился слитый аудиофайл, который, как утверждают юзеры, принадлежит ушедшему певцу. Поклонники считают, что запись частично подтверждает тот факт, что мужчину убили. Он не принимал запрещенные вещества, которые довели его до гибели.

Теперь публика полагает, что все произнесенное в звонке вокалиста может свидетельствовать о причастности P. Diddy и Бейонсе к трагичным событиям, так как певец попросту стал неудобным для могущественных лиц музыкальной индустрии.

Итак, что же говорил артист в том самом разговоре, записанным за 2 часа до его смерти? Он долго сомневался, стоит ли ему вообще начинать эту опасную тему, ведь его могут прослушивать.

«Они могут быть группой людей. Они хотят от меня избавиться. Я не знаю, что произойдет. Они могут подставить меня», — высказался Майкл, заметив, что не может говорить о таких вещах по телефону.

Однако важно сказать, что многие пользователи отказываются верить в убийство Джексона, считая, что это дело было бы расследовано в далеком 2009, а запись и подозрения люди начали обсуждать только сейчас.