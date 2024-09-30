Прилепин предсказал будущее Галкина* и Пугачевой

Писатель, общественный деятель Захар Прилепин стал гостем проекта Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». В беседе с актером и режиссером он, в частности, предсказал будущее шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и его супруги — певицы Аллы Пугачевой.

По мнению Прилепина, уехавшие из России артисты не смогут построить карьеру за рубежом, и об этом нужно напоминать другим деятелям культуры.

«Вот ваши коллеги по ремеслу Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Галкин, Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) уехали, и посмотри, как они вписались в западную структуру шоу-бизнеса. Никак. Они все медленно и неуклонно опускаются на дно», — поделился он.

Публицист также высказал мнение, что культурные институции в России создавались, чтобы «вписаться в мир либерально-буржуазного западничества», и связанные с ними артисты не смогут переключиться.

«Не может Алла Борисовна Пугачева превратиться во что-то другое… Надо это понимать. Вы же феном не пылесосите, а пылесосом не забиваете гвозди…» — рассуждает Прилепин.

Накануне обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Он признал вину почти по всем предъявленным ему пунктам обвинения, но это не смягчило суровость приговора. Первые пять лет Александр Пермяков проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима. Сам Прилепин приговор не комментировал, но попросил больше не называть его писателем.

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Ранее была установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.