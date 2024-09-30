Мать певицы Саши Project прокомментировала состояние дочери

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Маргарита Кабунина, мать певицы Саши Project , опровергла слухи о госпитализации и коме дочери. Об этом пишет портал «Абзац».

В понедельник, 30 сентября, в СМИ появились публикации о том, что звезда нулевых Саша Project (настоящее имя – Александра Гинзбург) якобы отравилась, была доставлена в одну из столичных больниц и сейчас находится в коме.

«С Сашей всё в порядке. Она жива и здорова, с ней всё хорошо! Это всё уже надоело. Лучше бы [журналисты] о чём-то хорошем писали, а не гадости всякие! Отстаньте от людей!», — подчеркнула Кабунина.

Певица Саша Project впала в кому

Напомним, что артистка прославилась в нулевые благодаря хитам «Очень нужен ты», «Говорила мама», «Белое платье», «Невидимка». В дальнейшем, после ряда неудачных пластических операций, она пропала из поля зрения поклонников.