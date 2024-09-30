В РПЦ отреагировали на номер Лолиты с гробом

В РПЦ осудили номер Лолиты Милявской с гробом за «интеллектуальное опустошение». Об этом сообщает «Абзац».

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В эфире юмористического шоу певица решила разыграть свои похороны и ради этого легла в гроб. Россияне осудили Лолиту за черный юмор. Иерей Павел Островский считает, что артистка захотела заявить о себе через провокационную тему. Это, по его мнению, показывает «интеллектуальное опустошение» Милявской.

«Православный человек такого делать не будет. Мы к покойным относимся с почтением. Подобных шуток о смерти никогда не было в нашей культуре. Здесь налицо некое интеллектуальное опустошение. Поскольку интеллекта не хватает, идут по запретным провокационным темам», — высказался священник.

Островский отметил, что шоу с участием Лолиты вызвало у него «отторжение». Священник не хотел бы, чтобы передачу увидели дети.

«Они его посмотрят, купят гробы и будут на них кататься или по реке плавать», — пояснил иерей Павел Островский.

Ранее певица Лолита высказалась об отмененных концертах в Ростове и Раменском. Подробности читайте в этой новости.