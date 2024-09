Пегги Гу выпустила делюкс-версию альбома I Hear You

Мегапопулярный южнокорейский диджей Пегги Гу в июне устроила поклонникам праздник, представив свой первый лонгплей I Hear You — через восемь лет после дебюта. Пластинкой артистка доказала, что в своей музыке может свободно ходить между частями света и эпохами. Теперь же увидело свет расширенное издание альбома, не предлагающее чудес, но успешно продлевающее удовольствие от летнего студийника.

Как и водится, делюкс-версия состоит из двух частей. В первой собраны уже знакомые слушателю композиции, во второй Пегги аккуратно раздвигает границы нашего сознания альтернативными аранжировками тех же треков. Всего здесь таких шесть, и наиболее радостным событием может показаться даб-ремикс вирусного хита артистки (It Goes Like) Nanana. В этой интерпретации до ужаса простой сингл выбивается из своего ретрококона и приобретает более «умное» и современное звучание. Оно подходит не только для легкомысленных вечеринок на Ибице, но и для темных танцполов европейских столиц.

Неожиданный фит с Ленни Кравицем I Believe In Love Again Гу также усложняет — на этот раз при помощи канадского электронщика Jex Opolis. Песня становится быстрее и танцевальнее, но уже менее привлекательна для радиоэфиров. Пищащий вокал Кравица служит уже не слащавой романтике, а добротной занудности электронного трека для чуть более продвинутых.

Далее следуют ремикс на Lobster Telephone от сеульца Mogwaa, где восьмидесятнический футуризм доводится до абсурда, а пропетая Пегги чепуха на выдуманном языке давит на мозг еще сильнее.

Завершают альбом два прочтения самой, пожалуй, мелодичной композиции из I Hear You — «1+1=11». И если первое, от берлинского исполнителя Spray, делает ее значительно суше, то вторая от британца Koreless наконец выворачивает музыку артистки наизнанку. Темные, неспешные дабстеп-переливы и реверберация показывают, какой мечтательной и меланхоличной может быть электроника. Примечательно, что пластинка заканчивается именно так. Наверное, все потому, что лето прошло, а осенью можно глубже задуматься о жизни и простых арифметических истинах.

