Оценены шансы Губина вернуться на сцену

Продюсер Сергей Дворцов оценил шансы певца Андрея Губина вернуться на сцену. Его слова передает портал «Страсти».

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Он отметил, что состояние артиста во время их встречи на музыкальном конкурсе «Новая волна» было «не очень хорошее». При этом Дворцов добавил, что у исполнителя может состояться «громкое возвращение» на фоне его долгого отсутствия на сцене.