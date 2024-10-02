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Шансы Губина вернуться на сцену оценили

Продюсер Сергей Дворцов оценил шансы певца Андрея Губина вернуться на сцену. Его слова передает портал «Страсти».

Оценены шансы Губина вернуться на сцену
© Lenta.ru

Он отметил, что состояние артиста во время их встречи на музыкальном конкурсе «Новая волна» было «не очень хорошее». При этом Дворцов добавил, что у исполнителя может состояться «громкое возвращение» на фоне его долгого отсутствия на сцене.

«Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить свое эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернется. Будет ли это провалом? Вы знаете, я сейчас не могу это гарантировать. Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — сказал продюсер.
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