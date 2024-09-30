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Клеопатра итальянской моды: как менялась Моника Беллуччи

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Моника Беллуччи в 1991 году
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Моника Беллуччи в 1991 году 
© legion-media.ru
Моника Беллуччи в 1993 году
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Моника Беллуччи в 1993 году 
© legion-media.ru
Моника Беллуччи в фильме "Дурной тон", 1998 год
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Моника Беллуччи в фильме "Дурной тон", 1998 год 
© legion-media.ru
Моника Беллуччи в фильме "Праздника не будет", 1998 год
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Моника Беллуччи в фильме "Праздника не будет", 1998 год 
© legion-media.ru

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Итальянская актриса Моника Беллуччи в фильме "Малена", 2000 год
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Итальянская актриса Моника Беллуччи в фильме "Малена", 2000 год 
© DPA/TACC
Моника Беллуччи в 2000 году
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Моника Беллуччи в 2000 году 
© legion-media.ru
Моника Беллуччи в комедии "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", 2002 год
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Моника Беллуччи в комедии "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", 2002 год 
© legion-media.ru
Моника Беллуччи в фильме "Матрица: Перезагрузка", 2003 год
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Моника Беллуччи в фильме "Матрица: Перезагрузка", 2003 год 
© legion-media.ru
Итальянская актриса Моника Беллуччи в фильме "Братья Гримм", 2005 год
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Итальянская актриса Моника Беллуччи в фильме "Братья Гримм", 2005 год 
© DPA/TACC

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Итальянская актриса Моника Беллуччи перед началом приема по случаю российской премьеры суперкара Audi R8 в "GQ-Bar", 2007 год
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Итальянская актриса Моника Беллуччи перед началом приема по случаю российской премьеры суперкара Audi R8 в "GQ-Bar", 2007 год 
© ТАСС
Актриса Моника Беллуччи на открытии бутика Dolce&Gabbana в ЦУМе, 2014 год
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Актриса Моника Беллуччи на открытии бутика Dolce&Gabbana в ЦУМе, 2014 год 
© ТАСС
Моника Беллуччи в 2024 году
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Моника Беллуччи в 2024 году 
© Zuma/TACC

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в небольшом городке Читта-ди-Кастелло в центральной части Италии. Ее отец работал в транспортной компании, мать была художником.

После окончания школы Моника поступила на факультет права в Университет Перуджи. Юной Беллуччи нужны были деньги для оплаты обучения, поэтому она стала подрабатывать моделью. Яркую внешность девушки быстро заметили и вскоре ее фотография появилась на обложке итальянского модного журнала Amica. В 1988 году Моника решила бросить университет и полностью посвятить себя модельному бизнесу. Она переехала в Милан, где устроилась в престижное агентство Elite Model Management. В разное время Беллуччи сотрудничала с такими мировыми брендами, как Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Victoria's Secret, Hermes.

Первую свою роль в кино итальянка сыграла в 1990 году. Красотка снялась в фильме режиссера Дино Ризи "Взрослая любовь". В 1992 году Беллуччи мастерски исполнила небольшую роль наложницы зловещего предводителя вампиров в картине режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула". Благодаря этому фильму в Европе и Америке заговорили не только о привлекательной внешности Моники, но и о ее актерском таланте, что открыло ей дорогу к мировой славе.

За свою карьеру модель и актриса сыграла в 137 кинокартинах. Самыми известными фильмами в ее карьере стали: комедия Алена Шаба "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра" (2002), где Беллуччи исполнила роль египетской царицы, "Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003) - роль Персефоны, "Страсти Христовы" (2004) - Мария Магдалина, криминальный боевик "Пристрели их" (2007) - Донна Кинтано, драма Эмира Кустурицы "По млечному пути" (2016) - невеста. В 2024 году артистка снялась в американском фэнтезийном комедийном фильме ужасов "Битлджус Битлджус" режиссёра Тима Бёртона.

Как менялась одна из самых красивых моделей и актрис мира Моника Беллуччи - в галерее "Рамблера".