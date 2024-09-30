Прилепин высказался об уехавших из России артистах

Писатель Захар Прилепин заявил, что певица Алла Пугачева никогда не изменится, а комик Максим Галкин* не сможет вписаться в западный шоу-бизнес. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на новое интервью писателя.

По мнению Прилепина, в течение многих лет Россия стремилась «вписаться в мир либерально-буржуазного западничества». Он заявил, что на фоне этого стремления деятели культуры «торговали плохими новостями из России».

«Мы сами создавали такие институции, которые определенным образом ходят, глядят и получают премии… Созданные для этого они не могут переключиться… Не может Алла Борисовна Пугачева превратиться во что-то другое…» - подчеркнул Прилепин.

По его словам, многие артисты не осознают «базовых вещей» - что их успех зависит от сохранения связей с Россией. Писатель отметил, что Галкин* и другие уехавшие артисты не смогли вписаться в «западную структуру шоу-бизнеса».

«Они все медленно и неуклонно опускаются на дно», - заявил Прилепин.

В то же время он подчеркнул, что поддерживающих СВО людей из мира культуры становится больше. Писатель заявил, что некоторые из них стали «неистовыми патриотами».

Пугачева уехала в Израиль после признания Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. В Госдуме призывали объявить иноагентом и саму певицу - из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.