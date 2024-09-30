Солистка «Тутси» рассказала, как экстренно худела на «Фабрике звезд»

Солистка группы «Тутси», певица Леся Ярославская экстренно худела на кефирной диете, пишет «Леди Mail».

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Как рассказала в беседе с изданием сама певица, также она сидела на яичной диете.

«Для меня экстренной диетой была кефирная. На гастролях «Фабрики звезд» мы с Соней Кузьминой (бывшая участница «Тутси» — NEWS.ru) поспорили, кто больше килограммов скинет. На протяжении пяти дней я пила только кефир и потеряла около 6 кг», — поделилась солистка.

Певица отметила, что также худела на яичной диете. Придерживаясь такой диеты, по утрам нужно обязательно есть два яйца, половину апельсина и выпивать кофе. На обед и ужин следует регулярно есть рыбу или отварное мясо, добавила Ярославская.

Ранее солистка группы «Тутси» Ирина Ортман заявила, что никакие приметы не могут помешать выйти на сцену. При этом ее коллега Леся Ярославская отметила, что иногда следует приметам. Она рассказала, что смотрится в зеркало, если ей пришлось вернуться в место, откуда она уже ушла. Кроме того, певица всегда наступает на ногу, если наступили ей.

До этого певица и бывшая участница «Тутси» Маша Вебер рассказала, как звезда «Тату» Юля Волкова увела у нее мужа Парвиза Ясинова, сына известного олигарха. Артистка назвала коллегу сумасшедшей и вспомнила, что она угрожала ей.