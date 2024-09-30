Лана Дель Рей вышла замуж в платье из секонд-хенда

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) вышла замуж за гида по наблюдению за аллигаторами Джереми Дюфрена в платье из секонд-хенда. Об этом сообщает TMZ.

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39-летняя знаменитость купила платье в комиссионном магазине Vintage Market by Trashy Diva в Новом Орлеане, США, еще в мае. Звезда перемерила много вариантов, но в результате остановилось на том изделии, которое было выставлено на витрине.

Уточняется, что в данном магазине представлены модели платьев, изготовленных в период с 1920-х по 2000-е годы. По предположениям журналистов, исполнительница могла потратить на наряд не более 400 долларов (37,2 тысячи рублей).

Дюфрен и Лана Дель Рей познакомились еще пять лет назад, в марте 2019 года, когда певица поехала в штат Луизиана перед концертом. Она нашла и забронировала тур в компании Arthur's Air Boat Tours, где Дюфрен и сейчас работает гидом. Их отношения завязались не сразу.

В мае 2024 года Лана Дель Рей вновь забронировала в знакомой турфирме повторную экскурсию, где между певицей и Дюфреном возобновилось общение. Официально пара не объявляла о романе.