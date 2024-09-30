Васильева лишилась ценных предметов искусства из-за потопа

Российская актриса Татьяна Васильева лишилась ценных предметов искусства после того, как ее квартиру затопили соседи. Об этом сын звезды рассказал Филипп Васильев рассказал в беседе с каналом «нТв».

По данным канала, в квартире над жильем Васильевой прорвало трубу. В результате горячая вода попала на потолок, стены и пол актрисы. Пострадала не только проводка и отделка, в том числе дорогой паркет, но и картины. В квартире актрисы хранится множество предметов искусства: иконы, посуда, французская антикварная мебель, на реставрацию которой артистка потратила сотни тысяч рублей. По словам сына актрисы, пока неизвестно, покроет ли ущерб страховка.

Другие жильцы дома рассказали, что проблема в некачественных трубах, которые склонны к поломке. Исправить ситуацию оказалось сложно, так как коммунальщики не могут попасть в квартиру соседей Васильевой, где произошла авария.

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