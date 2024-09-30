Звезда «Дома 2» заявила, что ее изнасиловал муж другой участницы проекта

Блогерша и певица Марсиага, Мария Сигаева, экс-участница "телестройки" "Дом 2", заявила, что ее изнасиловал бывший супруг знакомой, также участницы скандального проекта.

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Девушка написала заявление в полицию, передает MK.RU.

Cо слов 26-летней Сигаевой, предполагаемый инцидент произошел 23 сентября в столичных апартаментах, куда бизнесмен по имени Павел "пригласил ее на вечеринку" и где далее, передает издание, "надругался, а после ударил кулаком в лицо - в итоге один из виниров выпал".

Отмечено, что блогерша "в тот же день планировала отправиться в полицию, но ее отговорили".