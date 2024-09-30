Максим Галкин и Алла Пугачева: последние новости за сегодня

У юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могла появиться любовница, внуки певицы Аллы Пугачевой понесли убытки.

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Есть ли у Галкина любовница

Максим Галкин отправился в тур по Северной Америке. По данным Telegram-канала Mash, случилось это после начала сотрудничества с организатором мероприятий с Украины Ириной Заграничной. С ней шоумен познакомился, когда выступал на украинской свадьбе в Италии.

«С ней артист заобщался, когда выступал на украинской свадьбе в Италии по повышенному прайсу в $100 тысяч (обычный — на 20 тысяч дешевле). Она пообещала найти ему фанатов-богатеев по всему миру и устроить концерты», — уточнил канал.

По информации Mash, Заграничная также сопровождала Галкина в Грузии.

«После этого они вместе путешествовали по Грузии. Пока Пугачева колесила по Москве и договаривалась о том, чтобы с Галкина сняли статус иностранного агента», — добавил источник.

В Сети предположили, что Заграничная может стать не только новым организатором выступлений Максима Галкина, но и его новой возлюбленной.

Какой запрет Галкин ввел на своих концертах

Сообщается также, что в ходе тура по США и Канаде Галкин запретил зрителям записывать на камеру и диктофон его выступления. Правило прописывается прямо в билетах на концерт, за его соблюдением будет следить усиленная охрана.

По информации канала, Галкин боится публикации видеозаписей его выступлений после того, как его оштрафовали в Дубае за проукраинскую реплику, произнесенную на одном из мероприятий.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Галкин мог запретить съемку на концертах, чтобы в очередной раз попробовать оспорить статус иностранного агента.

«Мы знаем, что Галкин несколько раз пытался снять статус иноагента в судебном порядке. Видимо, эти видеозаписи с концертов помешали, а именно общественный резонанс от той информации, которую он, скажем так, предоставляет со сцены в виде своих выступлений», — пояснил Рудченко.

Почему Галкин передумал продавать квартиру в Москве

Как пишет Telegram-канал SHOT, Галкин снял с продажи свою трехкомнатную квартиру в Москве. По информации издания, желающих купить жилье площадью 103 «квадрата» за 50 млн рублей не нашлось.

Квартира досталась Галкину по наследству от отца в 2005 году. Какое-то время он ее сдавал в аренду. Потом решил продать, но теперь, видимо, передумал.

«Может быть, стелет солому», — предположил SHOT.

Что известно об убытках внуков Пугачевой

По информации Telegram-канала Mash, рекламное агентство внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова оказалось убыточным.

Младший сын Кристины Орбакайте живет в Москве, в 2021 году он открыл собственное ивент-агентство, которое занималось организацией мероприятий в Москве и Лондоне. Однако заработать ему не удалось, и за 2023 год фирма Байсарова понесла убыток в 2,2 млн рублей.

Кроме того, лишился денег другой внук Пугачевой — Никита Пресняков. Столичный суд обязал его выплатить долг по оплате услуг за ремонт и содержание общедомового имущества многоквартирного дома. Перед этим коммунальщики подали в суд на Преснякова из-за долга в 41 тысячу рублей. Telegram-канал московских судов общей юрисдикции сообщал, что артист не платил за парковочное место в центре Москвы, которое использовал с октября 2019 по сентябрь 2022 года.