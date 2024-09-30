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Названа сумма, которую блогерша Оксана Самойлова потратила на пластику

Блогер Оксана Самойлова потратила на пластические операции 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Названа сумма, которую блогерша Оксана Самойлова потратила на пластику
© РИА Новости

Как указал Telegram-канал, многодетная мама сама рассказывала о том, что делала маммопластику. Редакции удалось узнать у хирурга Дениса Агапова, что блогер прибегала к липоскульптурированию и еще нескольким вмешательствам.

По его словам, у Самойловой выполнена эндоскопическая подтяжка висков, так называемый эндоскопический височный лифтинг или эндоскопическая периорбитопластика.

«Выполнена верхняя блефаропластика, поскольку у нее раскрылась борозда верхнего века и ушли жировые пакеты, выполнена ринопластика и контурная пластика по лицу — скулы, губы, контур нижнего края нижней челюсти», — заявил специалист.

Ранее канал со ссылкой на Агапова сообщил, что певица Анна Седокова потратила на пластические операции около трех миллионов рублей. Как отмечалось, певице выполнили эндоскопическую подтяжку лба.

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