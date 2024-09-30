Названа сумма, которую блогерша Оксана Самойлова потратила на пластику

Блогер Оксана Самойлова потратила на пластические операции 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Как указал Telegram-канал, многодетная мама сама рассказывала о том, что делала маммопластику. Редакции удалось узнать у хирурга Дениса Агапова, что блогер прибегала к липоскульптурированию и еще нескольким вмешательствам.

По его словам, у Самойловой выполнена эндоскопическая подтяжка висков, так называемый эндоскопический височный лифтинг или эндоскопическая периорбитопластика.

«Выполнена верхняя блефаропластика, поскольку у нее раскрылась борозда верхнего века и ушли жировые пакеты, выполнена ринопластика и контурная пластика по лицу — скулы, губы, контур нижнего края нижней челюсти», — заявил специалист.

Ранее канал со ссылкой на Агапова сообщил, что певица Анна Седокова потратила на пластические операции около трех миллионов рублей. Как отмечалось, певице выполнили эндоскопическую подтяжку лба.