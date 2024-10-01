Актер Никита Кологривый записал видеобращение к шоумену Отару Кушанашвили, которому предстоит пережить операцию по удалению раковой опухоли.

Ролик опубликован в Telegram-канале «КАКОВО?!».

«Знаю, что у вас завтра сложный день, вызов. Уверен, что вы, как смелый, сильный человек, со всем справитесь. Все у вас получится. Верим в вас!» — сказал звезда сериала «Слово пацана».

Также Кологривый поблагодарил телеведущего за вдохновение — за то, что он своим позитивом «давит всю нудятину, грусть, обыденность». Актер признался, что является большим фанатом Кушанашвили. Он пожелал шоумену стоически перенести операцию и лечение.

В ответ на это Кушанашвили пообещал Кологривому, что вернется. Он также поблагодарил актера за поддержку.

16 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что операция по удалению раковой опухоли пройдет у Кушанашвили в начале октября. При этом сам телеведущий рассказывал, что «финальное» хирургическое вмешательство ему предстоит перенести в конце сентября.

Недавно Кушанашвили рассказывал, что приехал домой на день перед очередной операцией. Врачи отпустили телеведущего «после длительных уговоров». Шоумен подчеркивал, что относительно самой операции никто прогнозы не делает.