$92.71+0.31103.47+0.28
Почта

Билли Айлиш выпустила клип на песню BIRDS OF A FEATHER

Американская поп-звезда Билли Айлиш представила музыкальный клип на трек BIRDS OF A FEATHER (2024). Песня вошла в третий студийный альбом певицы HIT ME HARD AND SOFT, выпущенный в мае этого года.

Билли Айлиш выпустила клип на песню BIRDS OF A FEATHER
© Звук

Режиссером клипа выступил Эйдан Замири. На протяжении всего видео сверхъестественные силы таскают Билли по полу и стенам, но певица даже и не думает им сопротивляться.

Ранее электропоп-исполнительница Charli XCX представила фит с Билли Guess (2024). Трек вошел в делюкс-версию одного из самых громких альбомов прошедшего лета BRAT (2024).

Шоу-бизнес
Билли Айлиш