Васильева попала в ДТП

Татьяна Васильева повредила руку, попав в дорожно-транспортное происшествие. Звезда ехала на спектакль, когда такси, в котором она находилась, врезалось в другой автомобиль. Об этом пишет издание womanhit.ru.

«Татьяна Григорьевна села в такси и попала в аварию. У нас сегодня сумасшедший день. Она ушиблась, потому что таксист въехал в другую машину. Что-то с рукой», — объяснил сын актрисы Филипп.

Несмотря на травмированную руку, Татьяна Григорьевна вышла на сцену и отыграла спектакль.

Но этот день действительно оказался крайне неприятным. Квартиру Васильевой затопило горячей водой из-за прорвавшейся трубы.

«Затопило все, затопило совершенно все. Вызвали организацию, которая должна составить этот акт. Там все картины, все в воде. Я такого не видел. И парики, и платья», - рассказал Филипп.

Ранее актриса Васильева заявила о невозможности прожить на пенсию.