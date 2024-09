Pearl Jam впервые исполнили песню The Whale Song с сыном своего экс-барабанщика

Пионеры гранжа Pearl Jam впервые сыграли трек The Whale Song (1999) на фестивале Ohana. На выступлении к коллективу присоединился Зак Айронс, сын бывшего барабанщика группы и по совместительству автора этой песни Джека Айронса.

Изначально трек The Whale Song был издан в сборнике Music For Our Mother Ocean 3 (1999). Позже композиция вошла в альбом The Lost Dogs (2003), напоминает NME.

Представляя песню, фронтмен группы Эдди Веддер сказал: «Мы пригласили Джека, но он не смог прийти… Но у нас есть кое-кто, кто так же хорош, как и его отец, — это мистер Зак Айронс, который присоединится к нам в следующей песне».

В апреле 2024 года Pearl Jam выпустили 12-й студийный альбом Dark Matter (2024). Как заявил Веддер, это лучшая работа группы.