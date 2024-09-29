Соседи Овсиенко ополчились на женщину, обвинившую певицу в алкоголизме

На концерте концерта в Краснодаре полгода назад Татьяна вышла на сцену при помощи нескольких мужчин. Публика предположила, что она ушла от гражданского мужа Александра Меркулова и теперь злоупотребляет алкоголем.

Одна из соседок певицы заявила, что видела, как курьеры постоянно доставляют ей домой пакеты со спиртными напитками. Однако остальные жильцы дома встали на защиту Татьяны., обвинив пенсионерку в злобной клевете, пишет thevoicemag.ru.

«Меня когда увидел сосед, говорит: "Ну всё, из подъезда не выходи, тебя сейчас побьют"", — рассказала женещина.

Но поддержки она не получила.

«Как не стыдно наговаривать на Татьяну?! Откуда она знает, что именно к ней приходят и приносят ей спиртное. Я бы на месте Татьяны подала бы на нее в суд!» — заявила другая соседка.

Соседи объяснили и странное поведение исполнительницы хита «Дальнобойщик» в Краснодаре. По их словам, помощь Овсиенко понадобилась из-за застарелой травмы позвоночника.

«Я видела даже, как ее на руках из машины до лифта доносили. Позвоночная боль, ну что там говорить!» - сказала еще одна соседка по подьезду.

Овсиенко действительно время от времени просит организаторов ставить на сцене стул. Бывшая солистка группы «Мираж» периодически испытывает боли в спине, хотя и старается это не афишировать.

Вернувшаяся на сцену певица Татьяна Овсиенко неожиданно оказалась в центре скандала. Во время очередного выступления у певицы неожиданно отключилась фонограмма. Ролик скандального эпизода стал активно распространяться в социальных сетях.