Bright Eyes отменили все концерты в 2024 году

Американская рок-группа Bright Eyes объявила об отмене всех оставшихся концертов в 2024 году. Как следует из заявления, выложенного на страницах группы в соцсетях, решение было принято из-за того, что у фронтмена Конора Оберста «проблемы с голосом».

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«Выяснилось, что у него (Конора Оберста — прим. ред.) развилось заболевание, которое усугубляется чрезмерным пением и требует как терапии, так и восстановления сил. Мы уверены, что при успешном лечении и постоянном медицинском наблюдении мы сможем вернуться в следующем году», — пояснили Bright Eyes.

Группа отыграла всего три концерта в рамках своего тура по США. Фанаты, посетившие шоу, уже тогда выразили беспокойство по поводу психического и физического здоровья фронтмена, пишет Variety.

Ранее Fontaines D.C. отменили несколько концертов. Причиной тому стала болезнь вокалиста Гриана Чаттена — «что-то вроде гриппа».