Поплавская прокомментировала ситуацию с пребыванием Хаматовой в Латвии

Чулпан Хаматова накануне пожаловалась, что власти Латвии могут не продлить ей вид на жительство. Ей сообщили об этом после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей. И даже наличие собственной недвижимости по новым законам страны не стала основанием для выдачи документа, пишет издание passion.ru.

Яна Поплавская высказалась о ситуации с артисткой в своем Telegram-канале.

«Только теперь, на быстро скудеющих латвийских вольных хлебах, стало понятно — пора искать новое пристанище! Чулпан Хаматовой несладко стало и в „свободной“ Латвии», — написала Яна Поплавская.

Как отметила Поплавская, «каждый отвечает за свой выбор, который сделан», поэтому покинувшую Россию Чулпан Хаматову «нигде не любят и отовсюду гонят», как и других «предателей».

«Предателей нигде не любят и отовсюду гонят. Нет у них нигде ни дома, ни Родины, ни народа!» — заявила артистка.

Позднее Хаматова уточнила, что ей все же удалось решить вопрос с документами, и ей еще на год продлили вид на жительство в Латвии.

Блогер Вадим Манукян считает, что актриса не нужна в Латвии, поэтому она может вернуться в Россию. При этом, по его мнению, Хаматовой придется изменить политическую позицию.

Блогер убежден, что актриса ошиблась, уехав из России: на сегодняшний день в Латвии не существует «хороших русских».